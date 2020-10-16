渣打助中國60億美元債定價

【本報訊】中國財政部啟動60億美元（約465億港元）境外主權債券發行，曾被官媒點名批評的滙控（005）未能承銷；同為英資的渣打則主動發稿，指已協助為其60億美元Reg S/144A高級無抵押多年期債券成功定價。

四個年期均創最低收益率

渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬指，此次為財政部2017年重啟美元債券發行後連續第四年發行，也是近年首次重返144A美元債券市場，開放美國本土機構投資者參與。

嚴守敬指，市場對這批債券反應踴躍，投資者遍及亞洲、歐洲和美國海外及本土市場，顯示在疫情和經濟低迷背景下，市場追求優質投資機會，並對中國經濟發展充滿信心。

在包括中央銀行和主權財富基金在內的全球優質投資者大量定單支持下，財政部成功將總額60億美元3年期/5年期/10年期/30年期債券定價在T+25個點子、T+30個點子、T+50個點子及T+80個點子；四個年期債券的最終定價較初始價格指引收窄逾25個點子，分別創下財政部在四個年期的最低收益率紀錄。

早前有報道指，參與中國美元主權債發行的13間銀行，包括四家中資和美銀、花旗及渣打等外資銀行，但不包括滙豐；這是2017年起、中國發行大規模美元債券以來，滙豐首次被排除包銷陣營外。