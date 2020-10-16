特朗普再妥協 比14萬億更貴的美國刺激方案 參眾兩院待過關

美國新一輪刺激經濟方案繼續成為共和民主兩黨的拉鋸戰場，最新進展是總統特朗普進一步妥協，願意提呈比1.8萬億美元（折合13.95萬億港元）更大規模的刺激經濟方案，比民主黨眾議院議長佩洛西提出的2.2萬億美元更進一步，倘若雙方達成共識，下一步特朗普將會拿着新方案，親自爭取參議院多數黨領袖麥康奈爾和共和黨人的支持。

原先特朗普提出1.5萬億美元刺激方案，目前已加碼至1.8萬億美元，相對佩洛西一直堅持的2.2萬億美元的方案，仍有一點距離。倘若最終達成相當接近2.2萬億美元規模的方案，外界或視之為「民主黨成功爭取的救市方案」，這亦是總統大選民調暫時大幅落後的特朗普所不欲，但特朗普仍希望於大選前能夠達成共識，早前特朗普一度打算拉倒談判，威脅表示於大選前不會落實方案，消息曾令美股出現短暫震盪。

特朗普多次譴責佩洛西阻礙達成協議，後者就2.2萬億美元一籃子計劃毫不退讓。如果眾議院和政府經過數月談判達成任何協議，參議院共和黨人將成為下一個障礙。

麥康奈爾在談到政府向民主黨人提出的金額時說：「他談的那個數字比我可以讓黨內議員接受的數字高太多了。」外媒引述知情人士說，佩洛西周四晚與民主黨人舉行了私密電話會議，稱特朗普在自己黨內也面臨反對。這位知情人士說，佩洛西表示雖然她不想等到1月再通過下一個經濟刺激計劃，但民主黨人不能放棄為他們的當務之急而鬥爭。

佩洛西稍後與美國財長姆欽通話82分鐘。根據佩洛西的發言人Drew Hammill表示，姆欽在電話中說，他接受民主黨人提出的全國武漢病毒檢測計劃，明天提出「小修改」意見。

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