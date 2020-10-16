IPO｜螞蟻集團擬將估值目標提高至2.12萬億

彭博報道，螞蟻集團計劃將其首次公開募股的估值目標提高至最少2800億美元（約2.12萬億港元），即使近日受到美國制裁威脅，集團仍會繼續進行上市計劃。

知情人士指，在與投資者進行初步討論後，計劃將估值提升12%，早前有報道提到集團計劃集資350億美元，如消息屬實，規劃將大於美國銀行，為花旗集團的3倍。

該名知情人士續指，港交所（388）已計劃在下週召開上市聆訊，並等待中證監機構批准AH股同步上市。

早前傳出，螞蟻未能夠趕及在美國總統大選前完成上市。彭博提到，由於上市定價與首日交易之間存在一周差距，意味投資者將面臨波動性風險增加。

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