美股三件事｜麥樸思警告美大選若現爭端 美股將大瀉

1. ARK出手撈Fastly

女股神Catherine Wood旗下ARKW及ARKG出手，撈兩隻隔晚大跌逾兩成的Fastly（FSLY）及Vertex Pharmaceuticals（VRTX），按收市價計分別價值2,700萬美元及1,400萬美元。FSLY及VRTX盤前分別輕微反彈1.5%及3%。

2. 麥樸思憂美股陷麻煩

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）接受CNBC訪問時警告，假如美國總統大選出現具爭議結果，某一方拒絕承認落敗，這將導致股市出現大幅下跌，並會帶來非常嚴重後果。目前，市場普遍認為特朗普因承諾減稅，他勝選對股市較有利，相反拜登勝選將大幅加「富人稅」，對股市來說是負面因素。

3. 波音737 Max將復飛

歐洲航空安全局表明波音（BA）737 Max客機可於今年底前復飛，當局滿意波音對該客機的安全運作修改。737 Max自2019年因接連兩宗空難，造成346人死亡後，該型號客機被禁飛至今。波音盤前升逾1%。

個股消息︰

輝瑞（PFE）尋求其疫苗可在11月第三星期，獲批准於武漢肺炎患者緊急症狀情況下使用。

NVIDIA（NVDA）400億美元收購半導體設計公司ARM一事，或受中國商務部及國家市場監督管理總局阻撓。

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