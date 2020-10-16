CCL按周急跌1.25% 4個月以來最多 報175.83點

本港經濟環境仍疲弱，未有利好因素支撐，樓價再次下插。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，最新報175.83點，按周急挫1.25%，跌幅是近4個月以來單周最大，重返今年4月時的樓價水平。當中新界西樓價按周再跌2.82%，拖累整體樓價。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL的二手成交是9月21至27日簽臨時買賣合約，當中大型屋苑CCL最新報179.26點，按周跌0.62%。樓價持續一周升一周跌，連續7周於180點上下窄幅爭持，最高180.74點，最低179.26點。指數正在尋底，展望中秋後樓價可以重拾升軌。本周指數反映中秋節前一周的二手市況。本周大圍新盤柏傲莊I認購反應熱烈，對香港樓價的影響將會在2020年11月上旬公佈的CCL開始反映。

四區樓價連續三周兩區升兩區跌，走勢上各自尋底。港島CCL報186.57點，按周升1.89%，終止2周連跌。新界東CC報188.96點，按周升0.30%，近6周企穩189點水平。九龍CCL_Mass報172.57點，按周跌1.49%，連升2周後回軟。新界西CCL報163.37點，按周跌2.82%，指數上周急升今周急跌，走勢反覆。

中原城市領先指數CCL報175.83點，按周跌1.25%，終止2周連升。受到豪宅樓價波動拖累，CCL走勢回軟。中小型單位報176.65點，按周跌0.84%，連續7周於177點上下窄幅爭持。大型單位報171.55點，按周跌3.42%，終止2周連升。豪宅樓價波幅擴大，指數於171點到177點之間反覆。

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