天下圍中｜山東黃金收購北極金礦場計劃 遭加拿大國安審查

山東黃金（1787）對TMAC資源公司的收購計劃，突遭加拿大以國安為由，介入審查。TMAC資源表示，加拿大內閣已下令，對收購建議進行國家安全審查。

TMAC在北極圈擁有一個金礦場，該收購案於5月份宣布，涉資2.3億美元。交易已獲中國批准，TMAC股東亦在6月投票贊成。惟最近加國內閣根據《加拿大投資法》，對交易進行國家安全審查，或導致交易無法在2021年2月8日的最後期限前完成。

TMAC表示，如果交易獲得批准，預計交易將在2021年第一季度完成，但亦指出渥太華或無法在截止日期前批准交易。

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