【曾淵滄專欄】環保股宜短炒勿長揸 - 曾淵滄

10月14日，就在深圳舉行慶祝特區成立40周年紀念慶典的同一日，大本營在深圳的中國新經濟股騰訊（700）創出歷史新高。但是，創新高後的第二天，就遇上調整壓力。

是的，不少散戶都喜歡在股價創新高後拋售，他們期望現在趁高拋售，遲些時候再趁低買回。只可惜，有機會在高價沽出，然後於低價再買回的散戶的確太少。近日，我也趁高價賣掉了一些優質二線股，賣掉之後，股價也的確回落，很想買回，但是，天天三心兩意，總是希望會出現更低價，等來等去，現在股價又回到我沽出的價格之上了。

環保將是中共十四五規劃中，除了雙循環之外另一個重點，兩個多月前，金風科技（2208）已經出現過炒作，7月20日，金風科技單日急升16％，3個交易日上升30％，但是，無力持久，之後就輾轉回跌，使到高追者全部「坐艇」。幸好，9月25日之後，再度回升，過去兩個交易日，股價更一舉創52周新高。

長期以來，環保股只能炒，不能長揸，理由是中國的環保政策多變。環保不是免費的，成本相當重，問題是額外的成本該由誰負擔？由老百姓負擔？由政府津貼？或者，政府與老百姓各付一半的額外成本？而政府的津貼又與國家的財政收入，貨幣政策相關，有時收緊，有時放鬆，而一般散戶就只懂得見升追，見跌沽，虧慘了。長期投資者也不一定獲利，就以金風科技為例，昨日股價的確創52周新高，但是，依然比10年前的高位低很多。希望這一輪的炒作，現在只是起步。

曾淵滄

財經評論員