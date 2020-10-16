環聯：按揭逾期還款趨升

【本報訊】疫情打擊全球經濟，消費力轉弱同時，財務壓力增加，全球信貸資訊公司環聯發表《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，指多達73%消費者表示家庭收入受到負面影響。面對經濟環境不穩定，拖欠供款有上升趨勢，年齡介乎26至40歲的千禧世代，今年第二季拖欠個案更由去年同期107宗，大增72%至今年同期184宗。

千禧世代個案增72%

環聯《2020年第二季信貸行業分析報告》數據顯示，上半年整體按揭的逾期還款率有輕微上升趨勢，按年升1點子。第二季樓宇按揭相關數據顯示，若以不同年齡層劃分，X 世代，即1965至1979年出生人士的拖欠宗數，由去年第二季的302宗，升至今年第二季的426宗，增幅達41%；而千禧世代，即年齡介乎26至40歲人士，拖欠個案更由去年第二季的107宗，大增72%至今年同期184宗；至於Z 世代，即1995或以後年出生人士，受財政影響人數更多達76%。

雖然近期置業信心較年初回升，但環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，千禧世代和Z世代須小心評估自己的還款能力以免拖欠按揭貸款。肺炎疫情為消費者財政狀況帶來不確定性，有機會因拖欠償還按揭供款而降低信貸評分，準買家須更審慎，宜量力而為，避免陷入債務危機。