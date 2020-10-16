美股筆記︱官方投資網站也會教錯概念？（莫家強）

有否想過，就算是最官方的投資教育網站，教的東西都未必會是正確？甚至，有些他們教的知識，是令很多人輸大錢的原因。

例如，我們經常會聽到「債券是低風險投資」，這項描述，大家都聽慣聽熟，但其實你又有否想過這個概念其實是錯得交關。

首先，我見很多人都會混淆以下兩個概念。第一，容易贏。第二，風險低。

十次能贏九次以上的投資，就是容易贏。輸一兩次也無傷大雅的，就是風險低。我相信這個道理，大家都不難理解。但若然我再問你，債券呢？

買債券，當然很容易就能贏錢。事實上，即使你買的是評級較低的高息債券，贏的機會還是很高。不過，風險呢？

投資債券，你肯定不會只買幾千元。幾千元，收幾個百份比的債息，又有何用？好可能你一買就會買幾十萬元，幾百萬元，或是幾千萬元以上。但如果一輸，就有機會損失全部本金，那你還會認為債券是一個風險低的遊戲嗎？

我們一直以為債券的風險很低，其實這只是因為它很容易贏錢所帶來的假象。然而，無論你買的債券評級多高，在這個甚麼都有可能發生的世界𥚃，任何企業都會有還不到錢的可能。所以，在決定買債券前，要計劃清楚。

另外，大家也要思考，平日我們聽到的投資概念，實際上是會幫我們贏錢，還是會累我們輸錢？例如，時常聽到買股票要揀「估值低」的股票，這句說話，你又覺得如何？

個人經驗，以往自己如果是因為一隻股票的估值低，又或是折讓大而買，通常都不會有好結果。基本上，很多長期估值低，又或是有折讓的股票，股價都會是一直尋底。反而，過去幾年，我會傾向順勢而行，轉而買入一些股價上升的股票，然後投資回報就變得理想。

做了股票投資那麼多年後，我會發覺，要取得理想回報，最重要的未必是要去學一些神奇招數，反而我們只要改正以往的錯誤投資概念，獲利就不會再是困難的事。

最後，美股整體網上零售股的表現都相當不俗。如沒有個別心水股票，亦可買入ETF，其中可留意IBUY。現時，IBUY的價格為97.35美元，止蝕位為82美元，雖然稍遠一點，但也可作分段吸納。這個行業，仍有很大發展空間，只要美股一日未步入熊市，相信股價能繼續上升的機會很大。

莫家強

富昌金融集團經紀業務部副總裁

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