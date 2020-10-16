是日必炒｜阿里健康準盈喜股（譚朗蔚）

上日的市況很差，市場明明沒有太多的壞消息，數來數去，只不過是美國可能將螞蟻集團納入實體的制裁名單，以及拜登個仔被揭發了一宗醜聞。前者應該只是拖累阿里巴巴（9988）同港交所（388），至於後者，應該就是拖累美股期貨吧！Turn out出來，整個指數都要一齊挨沽，風險胃納萎縮，科技股都有拋售。恒指一跌就是500點，還失守了24,500點的分水嶺。不過，我不認為這就可以確定個市升完，除非跌穿埋24,000點，我才會質疑反彈是否完結。

強勢的汽車股繼續跑贏大市，跌得少，甚至是逆市上升。當中當然包括了比亞迪（1211）同長城汽車（2333），兩者在均線上都呈現了多頭排列，前者破頂、無頂。至於我在上週推介的永達汽車（3669）一樣不失威。該股在上日配合成交一度升近一成，最終收升半成，技術上呈現了陽燭突破7月份的高位9.78元。既然市場都認可了這隻股份有得炒，我便一於揸實上望2017年的12元頂。

至於今日的推介是阿里健康（241）。集團在近年的收入持續以倍數級上升，雖然尚未有盈利，但是虧損正不斷收窄，相信在下月底前公布的半年績有好大的可能性扭虧為盈。倘若是真的話，估計股份會在短期內發盈喜。京東健康上市在即，說不定可以炒埋影子股添。我不理解股份為何在上日要挨沽，不過算了，可以讓大家繼續趁低吸納。建議現價買入，目標價為24，止蝕價為19.20元。

譚朗蔚

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！