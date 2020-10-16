天下圍中｜傳巴西考慮禁華為參建5G 彭博：總統感中國威脅全球主權

外媒報道，巴西正在考慮禁止華為建設當地5G網絡，因巴西總統博索納羅認為中國對全球數據隱私和主權造成威脅。

《彭博》引述博索納羅內閣高級成員指，雖然總統正考慮內閣意見，未作決定，但證明他對中國心存疑慮。該內閣成員更不認為中國報復，稱北京依靠巴西的農產品進口養活人口，並補充指，巴西看到其他禁止華為的國家，亦沒有遭受重大後果。

巴西通訊部回覆該社查詢時表示，5G營運涉及大量持份者及國家安全問題，所有國家都在討論這個問題。中國為巴西最大的貿易夥伴，巴西至今尚未就美國要求呼籲停用華為正式表態。

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