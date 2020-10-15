【美股王道】C朗中武肺關炒股咩事？ - 王弼

七十有四的特朗普身中武漢肺炎消息一出，當日標普500期指即下跌2%至3300點回應，但隨即反彈，一路升至本周一3540點的高位，足足升了7%，皆因侵叔迅速康復出院，政治不穩定因素消除。

香港時間周二晚上，外電報道，C朗拿度確診武肺，其所屬球會祖雲達斯股價即插10%。王弼即時聯想，耆英侵叔中武肺都可以四日出院，現在中招的是全球最fit的男人，我估計C朗一定康復期短過侵叔。望着股價，已經由0.72彈至0.74歐元，一於膽粗粗追貨，結果不用24小時，股價已經撲近0.8歐元，賺些少離場，當賭波小注怡情。

說開足球球會，除賭波以外，球迷若想以荷包支持心儀的球隊，可以在股票市場投資其上市的股票，不過其實有上市又買得落手的球會不多，最著名的是在紐約上市的英超隊伍紅魔鬼曼聯（MANU）、在米蘭上市的意甲隊伍祖雲達斯、拉素和羅馬等。這類球會（特別是意大利球會）股價大上大落，炒味甚濃，很有香港細價股feel。這類公司歷史悠久，鮮有執笠，但因為債台高築（祖記債務股本比率達130%），經常要配股或發可換股債券融資，散戶很容易給攤薄輸鑊甘，但如把握到機會，例如在C朗加盟祖記前，股價只有0.6歐元，在公佈C朗加盟後，迅速炒上1.8歐元，但隨即高位派貨，跌回0.8歐元。

有時股價也受宏觀因素影響，今年各大球會股價都受武漢肺炎疫情打擊，祖記股價由二月的1.25歐元跌至三月的0.55歐元，曼聯的股價則由20美元的水平跌至12美元。疫情於6月初好轉，兩者股價分別回升至1.05歐元和18美元，低位撈了貨咪話唔和味！

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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