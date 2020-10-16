配合調查︳中國虛擬貨幣交易平台OKEx停止用戶提款

虛擬貨幣近年廣受投資者歡迎，《彭博》報道，全球最大的比特幣交易平台之一的OKEx正受中國公安調查，平台目前已停止全球用戶提取貨幣。

受消息影響，比特幣價格曾下跌2.96%至約1.12萬美元。

一般情況下，平台暫停提幣主要由於系統升級和維護，但《新浪》引述OKEx公告指，公司部份私鑰負責人正在配合公安機關調查，目前正處於失聯狀態導致無法完成授權。OKEx可能在任何時間或不預早通知下，改為終止服務內容或中斷和暫停服務。

公司指，為了保障客戶的利益已決定暫停用戶提取虛擬貨幣，但稱公司其他功能運作正常，客戶資產安全不受影響，又向受影響用戶致歉。OKEx行政總裁 Jay Hao 在其微博賬戶強調，公司業務、平台運營不受影響。

虛擬貨幣交易平台OKEx由企業家徐明星2017年創立，總部設於馬爾他，提供比特幣、萊特幣、以太幣等數碼資產，彭博報道指中國打擊加密貨幣交易後，公司總部由中國遷至馬爾他。

據內媒報道，人民銀行今年初首次明確將第三方支付機構納入重點範圍，自今年3月1日起，人行及分支機構將對非銀行支付機構啟動反洗錢現場調查，被調查的非銀行支付機構需提供相關數據。

OKEx在全球多地均有業務，現時規模發展至全球最大平台之一，有傳公司可能涉及洗黑錢問題。事實上，人民銀行近年亦積極推展數碼人民幣，近期加快步伐。自2014年起，人行便研究數碼法定貨幣，近月開始在內地測試。日前中國國家主席習近平在深圳經濟特區建立40週年慶祝大會上，表明支持深圳作內部測試，推動數碼人民幣研發應用，有分析指，中美關係惡化下，中國期望透過數碼人民幣推動人民幣國際化。

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