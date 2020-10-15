【港朝換代】深圳成功在於近香港 - 大灣區國舅爺

深圳的特殊，在於地理位置靠近香港，算是受惠香港發展最多的內地城市，奈何香港特首林鄭月娥，在深圳特區40年卻選擇矮化香港，把前人的貢獻視作地底泥，盡顯她的惡心和無知。

當年中國要改革開放，香港作為內地對外的窗口，吸引到不少全球財團進駐，香港也慢慢由製造業向服務業轉型，隔岸相望、一窮二白的深圳，就承接香港的勞動密集型產業，把塑料、紡織、玩具等香港主要製造業接收，港廠也逐漸將生產基地遷往深圳。

1980年5月，中共把深圳、珠海、汕頭和厦門列為經濟特區，最終深圳跑出，關鍵就是深圳毗鄰香港，擁有地緣優勢，與香港以「前店後廠」分工模式，既承接香港訂單得到經濟發展，也借鑑香港成功的經驗，學習先進的產業技術，再轉型，實現經濟體制的突破。談到深圳的開放，也有不足之處，關鍵人物在於「蛇口之父」袁庚，他游走在改革派、保守派、港商精英之間，是最早看到香港價值的內地官員，1980年他親自接待來自香港的「超級富豪團」，本想招商引資，但最終也不敢過於進取，畢竟打份工，莫名地被安置「國有資產流失」罪名，就不值得了。

深圳的成功，當然不只因為香港因素，背後還有政治和經濟原因，可惜在2020年，林鄭月娥卻蔑視香港多年的貢獻，只懂得前仆後繼，陪中國走反改革開放路線，甘願香港淪為大灣區的契弟，窮得只剩下陪中共搞內循環，抱着「迎難而上、排除萬難的精神才能做到一件事」的精神，盡120%努力賠上香港幾代人的心血，把反社會人格活演出反智商行為。

大灣區國舅爺