倒錢落海｜帝灣居唯一成交都撻定 買家4個月蝕120萬離場

屯門掃管笏多盤供應，如帝御．金灣早前大賣，最新又有2期帝御．星濤面世。但是，同區由華業（控股）持有的現樓新盤項目帝灣居銷情卻南轅北轍；今年6月曾推出27伙，至今僅僅售出1個分層2房單位，最新成交冊顯示，該買家選擇撻定，損失120萬元離場。

帝灣居屬現樓項目，2年前已取入伙紙，留至今年6月起推盤，當時首批單位折實均價14,486元，由於大單位居多，入場費索價1,152.2萬元。

一手成交紀錄冊及土地註冊處資料顯示，帝灣居大廈1樓C室，實用面積887方呎，屬2房套房連工人套房間隔，在今年6月28日以1,208.5萬元成交，呎價13,624元。買家姓余，持香港身份證，以個人名義入市。買家選用120天即供，在簽署臨約及正式合約時分別付樓價5%，即共120.85萬元定金，最新昨日終止交易，撻定離場。

根據本報統計，新盤市場在10月上旬錄得20宗撻定個案，涉及定金達1,766萬元。

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