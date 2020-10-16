零售數據｜佐丹奴上季同店銷售倒退25.1%●六福次財季同店銷售按年跌55%●寶光實業料中期虧損不少於4000萬

佐丹奴（709）公佈第3季營運數據，截至今年9月底止三個月，整體銷售額按年跌31.2%至7.4億元，全球品牌銷售額跌32.2%至8.98億元，同店銷售額倒退25.1%。佐丹奴主席兼行政總裁劉國權表示，該季集團銷售額由第二季度的54.6%跌幅顯著收窄，各個市場在上半年採取的封城措施，影響用於計算集團從年初至今同店銷售的門市數量及表現，並預期來季銷售業績將取決於台灣及內地銷售的復甦，目前為止均顯示出良好跡象，惟港澳銷售仍然疲弱。

以地區劃分，港澳地區銷售額跌幅最深，按年跌63.9%至6,100萬元，中國內地銷售跌24%至1.58億元，台灣銷售與去年持平錄1.29億元，亞太其他地區則跌29.8%至2.45億元。截至9月底，集團門市組合總數為2,167間，較去年同期減少213間。其中內地大削15%至770間直營店及加盟店，港澳地區則減少10間。

六福次財季同店銷售按年跌55%

六福（590）公佈，截至9月底止第二財季，整體同店銷售按年跌55%，按季下跌71%。當中黃金產品銷售按年跌46%，按年跌67%；定價首飾產品同店銷售按年跌65%，按季跌77%。港澳市場第二季同店銷售按年跌63%。本港於10月份首週的同店銷售收窄至約下跌20%。

公司指，9月份各區市場零售氣氛逐步恢復，上月整體同店銷售由7至8月的下跌60%收窄至40%。

寶光實業料中期虧損不少於4000萬

時間廊母企寶光實業（084）發盈警，預期截至今年9月底止六個月，股東應佔虧損將錄不少於4,000萬元，由於新型冠狀病毒嚴重干擾經濟活動，集團個別營運地區於期內封鎖人流，導致期內營業額大幅下滑。不過，期內部分營運地區得到各地政府的補助，故料期內應佔虧損將較去同期虧損的6,750萬元收窄。

寶光實業指，集團將持續採取各種措施以減低店舖營運成本、行政支出及資本開支，並收緊採購及加快清理存貨以減低庫存從而增強流動性。

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