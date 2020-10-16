新股│卓越商企暗盤聞早段升10%●合景悠活下周一招股

獲騰訊（700）及京東（9618）等做基礎投資者的卓越商企（6989），將於下周一（19日）掛牌，上市前夕暗盤價早段升逾10%。

在輝立交易場，卓越商企開報12.48元，較上市價10.68元升16.9%，暫高見12.5元，最新報11.8元，升10.5%。在富途，該股暗盤價開報12元，升12.4%，最新報11.9元，升11.4%。

卓越商企公開發售吸引近38萬人申請認購，超購651.06倍；一手中籤率10%，認購100手才穩獲一手，頂頭槌飛109張，每張獲派4.5萬股。國際配售亦超購32.4倍。

另外，銷售文件指，合景泰富（1813）分拆的合景悠活（3913）下周一（19日）起招股，招股價介乎7至8.13元，一手1,000股，入場費8211.93元，集資最多31.2億元；預計本月30日掛牌。該股引入8名基石投資者，共認購1.2億美元（約9.36億港元）股份，包括高瓴資本認購5000萬美元股份；雪湖資本、Orchid China and LMA SPAC、HGCI、Aspex、OP Capital、Valliance及China Lesso各認購1000萬美元股份。農銀國際、華泰國際為其保薦人。

路透IFR引述消息指，在納斯達克掛牌、中國數據營運商萬國數據計劃在港第二上市，將於下周招股，集資約10億美元（約78億港元）。美銀、中金、海通國際及摩根大通為保薦人。

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