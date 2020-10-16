中國連環打壓澳洲 澳洲棉花業指發改委出手阻進口

中國與澳洲政治關係急劇惡化，繼市場傳出中國暫停澳洲煤炭進口後，澳洲棉花行業擔心自己可能成為中澳緊張關係加劇的最新受影響者，並稱中國似乎在干擾出口。

澳洲棉花協會（Cotton Australia）和澳洲棉商協會（Australian Cotton Shippers Association）表示，中國發改委最近一直在阻止本國紡紗商使用澳洲棉花，這一點變得清晰。該行業正在與澳洲政府合作，以了解「出口條件的明顯變化」，並「與中國進行有意義的接觸以尋求解決方案」。

就中國可能限制澳洲棉花進口的問題上，澳洲貿易部長Simon Birmingham向澳洲傳媒表示留意到棉花業的關注，將尋求澄清有關情況，他指，於澳洲與越南、印尼及孟加拉的良好關係之下：「我肯定我們的優質澳洲棉花能夠尋找買家。」另外，他於電郵聲明中表示，中國應排除任何對澳洲棉花生產商的歧視行動，妨礙澳洲生產商競爭將構成潛在破壞中國對國際的承諾，澳洲會對此問題採取非常嚴肅態度。

數據顯示，中國於2018年至2019年佔澳洲棉花出口的35%，總值約18億美元，惟疫情令今年需求下降，加上中國加大引入美國棉花，以達到首輪中美貿易協議當中的農產品購買目標，因此影響從澳洲輸入棉花的數量。

《彭博》周初引述了解中國政府命令的知情人士透露，中國已暫停採購澳洲煤炭，隨着兩國政治關係的惡化，中國政府繼續嚴格控制煤炭的進口。Simon Birmingham周三表示，正在就此與中國相關部門進行接洽，他並指：「我們對相關報道頗為重視，將會努力尋求中方確保其尊重中澳自由貿易協議條款和世貿組織義務。」

而近日受消息支持，中國煤炭股表現向好，其中，中煤能源（1898）錄得五連升，累積升幅8.7%，今早漲2%，報2元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！