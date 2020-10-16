「細劉」走先 利福國際出售恒大債賺7060萬元

中國恒大（3333）近期屢傳財困，連與主席許家印份外老友，重揸恒大近400億元股債的「大劉」劉鑾雄家族都要「減磅」。「細劉」劉鑾鴻旗下、在港經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）表示，於今年7月2日至10月14日期間，於公開市場以6,243萬美元（包括應計利息，約4.838億港元）出售5批由中國恒大及恒大旗下的景程發行、總面值為6,300萬美元、2021至2024年到期的高息債。

利福今次錄得出售收益約為 910 萬美元（約 7,060 萬港元），將撥回至公司資金池以用作一般營運資金。截止今年底止，有關債券的利息收益合共1.095億港元，

利福指，出售是有鑒於市場不確定因素的增加而極為波動， 認為出售為公司提供即時流動資金，使其可於市場狀況許可下靈活調整其投資組合的整體策略。

高峯時期，利福持有的恒大債券總本金額近25億元，但於今年4月23日至6月23日期間，已分別出售總面值為3,600 萬美元及 5,000 萬美元的2023年及2024年票據，總代價為4,050萬美元（約3.14億港元）。

不過，恒大債券另一捧場客泛海系，則繼續掃貨。滙漢（214）表示，於周三（14日）以278萬美元（約2168萬港元），買入面值為300萬美元的2023年到期13.75%恒大票據。

上月網傳恒大向廣東省人民政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提到倘重組未如期完成，或引發一系列系統性風險，請求省政府協調推進重組計劃，市場擔憂恒大若未能回A，將致現金流斷裂，導致恒大系多日出現「股債雙殺」。恒大近月進行多輪融資，包括折讓近15%配股，又計劃再發境內債，並與部份戰略投資者達成協議，承諾不進行回購並繼續持有恒大地產權益，但有傳其第一大戰投山東高速或堅持於明年退出投資，將要求恒大償還約230億元人民幣投資金額。

「大劉」及其妻「甘比」陳凱韻是恒大股債的最大捧場客，根據華置（127）中期業績，該公司持有8.6億股恒大，大股東「甘比」截至2018年8月私人持有恒大3.158億股。之前，恒大旗下金碧物業引入戰略投資者融資235億元，其中「甘比」斥5億元認購5.737%股份，成為最大投資者。華置至今年6月底，共持有5隻由恒大發行的債券。甘比同劉鑾雄家族成員亦多次大手認購恒大發行的美元優先，最少涉及209億元。

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