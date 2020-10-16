iBond下周五登場　陸香港推8厘息優惠

【本報訊】新一批iBond將於下周五登場，銀行券商陸續推出認購優惠。平保（2318）陸金所旗下的陸香港宣佈，新客戶在10月15日至11月4日晚上9時期間，透過陸香港App抽iBond，除了政府的2厘最低息率保證外，公司會補貼8厘息率收益券，同時新客獲「7免」優惠及200元超市現金券回贈。「7免」包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費。

最多可獲400元補貼

至於8厘息率收益券則適用於平台上的非貨幣市場基金，包括iBond，但基金額度限2萬元，為期3個月。換言之陸香港客戶最多可於2手iBond上用盡8厘息率收益券，3個月內最多可獲約400元額外補貼，另有今批iBond最少2厘包底。客戶亦可將優惠券應用於其他非貨幣市場基金，例如股票基金。

此前不少券商爭相推出優惠，其中致富提供「8免」，免按金、孖展利息、認購費等；寶盛的孖展客認購3萬元即提供100%孖展，超過3萬元的孖展息率為1.88厘。

iBond最高發行額由以往的100億元，調升至最高150億元，視乎反應而定；每手入場費維持1萬元，認購期由10月23日早上9時開始，直至11月5日下午2時結束。配發機制與以往「循環分派」機制相同，盡可能一人派一手；債券將於11月16日發行，翌日掛號，可在二手市場進行買賣。