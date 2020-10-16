東涌商業地截標 最少錄長實、新地、信置3份標書 場面冷清

位於東涌東填海工程上的東涌45號商業地周五截標，但市場普遍憂慮疫情因素，加上環球政經局勢不明朗，認為地段有流標風險。記者早上現場所見，現場亦相當冷清，僅見3份標書，包括長實（1113）、新地（0016）和信置（0083）。

地段地皮面積13.3萬方呎，可建樓面約126.1萬方呎。鄰近東涌迎東邨，市場估計由於同區已經有東薈城及機場北商業區興建中的「SkyCity」，加上疫情因素及環球貿易情況不明朗，估計單純發展酒店或商場的可能不大，應該會作混合式發展，包括興建酒店、服務式住宅、寫字樓及商場的綜合發展。市場估值31.5至44.1億元，每呎樓面地價2,500至3,500元。

市建局推山東街重建項目

另外市建局開展山東街/ 地士道街重建項目，地盤總面積3萬方呎，預計重建後可提供300個中小型住宅單位，目標到2030年完成。市建局指項目規劃較小，部份樓宇失修，亦有劏房户，詳細情況有待人口調查。項目目前涉及約170個業權，現有樓高6至9層，樓齡47至62年，涉及約280伙住戶及20個地舖。

項目範圍包括現時山東街1至27號、地士道街1至23號及奶路臣街2L至2M號，亦包括康文署地士道街休憩花園的一部份。

柏架山道公務員合作社雅居樂以底價4.52億投得

日內鰂魚涌柏架山道2，4，6及8號公務員合作社物業，亦由內房雅居樂（3383）以底價4.52億元。雅居樂指，準備連同其餘3幅鄰近地塊合併發展。

雅居樂指，地段地盤面積1.27萬方呎，位於香港柏架山道之西面，位處港島東部中產優質住宅社區，交通便捷、配套成熟，臨近太古坊商業中心，並處柏架山郊野公園入口。目前規劃發展方案正在準備中，初步計劃用於興建3座高尚住宅，總發展的建築面積預計逾40萬平方尺。

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