證監出手｜民銀資本遲披露盈喜 孫粗洪等被罰210萬元

市場失當行為審裁處裁定民銀資本（1141）及其6名前董事未有及時披露內幕消息。該公司前行政總裁及公司秘書孫益麟被施加為期15個月的取消資格令，不得在港擔任任何法團的董事或參與任何法團的管理。

審裁處分別對孫益麟及民銀資本前主席孫粗洪處以120萬元及90萬元罰款。民銀資本在涉嫌違反企業披露規定時名為保興資本，其餘4名涉案前董事包括，前執董劉勁恒，及3名前獨立非執董黃真誠、翁以翔和黃國泰。

民銀資本及上述6名前董事承認，他們在大約在2014年10月13日，知道關於該公司2014年首5個月的財務表現有大幅改善的消息。然而，直至在2014年11月7日，就其半年業績發盈喜時才公佈有關消息。孫益麟及孫粗洪承認他們的疏忽行為導致民銀資本違反了企業披露制度的規定。

審裁處進一步命令民銀資本及該6名前董事支付證監會的調查和法律費用，以及審裁處研訊程序的訟費；及該6名前董事須參加經證監會核准有關企業披露制度、董事職責及企業管治的培訓課程。

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