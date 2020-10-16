新世界斥100億建深圳太子灣商業項目 複製港Victoria Dockside模式

新世界（017）近年將發展重心轉移大灣區，最新宣佈將斥資100億元發展深圳太子灣大型一站式綜合項目，將以香港Victoria Dockside維港文化匯為藍本，涵蓋購物中心、酒店及寫字樓等項目，整個項目預期於2024年起分階段落成，料建成將成為深圳最大海濱文化商業區。

該項目位於深圳南山區，發展總樓面面積達390萬平方呎，將以文化生活為主軸，發展K11文化藝術購物中心、五星級酒店、高達380米的甲級寫字樓、海濱商業街、以家庭親子教育為主題的Discovery Park及多元文化藝術空間，而附近交通配套包括寶安國際機場、太子灣地鐵站及郵輪碼頭，預計年客流量達600萬人次，吸引超過500個頂級租戶進駐，加上引入環保及健康為主題的特色商戶，料為集團每年帶來可觀的租金回報，其租金表現將成為南山區之首。

早前集團推出的深圳太子灣住宅項目反應理想，太子灣·灣璽公寓的兩座商務公寓建築面積約240至398平方米，平均單位售價超過2,000萬人幣，疫情期間透過網上售樓方式銷售創佳績，加上兩棟甲級寫字樓，銷售總額逾90億元人幣。

新世界續指，未來陸續展開六個舊城改造項目，包括位處深圳羅湖區文錦渡口岸經濟帶、深圳南山區西麗等，總樓面面積合共180萬平方米，料於2022年開始陸續納入土地儲備；近期投資番禺廣州漢溪長隆項目將開發大型綜合發展項目，總建築面積逾50萬平方米。目前集團於內地的總樓面面積約648萬平方米土地儲備，約五成核心項目位於大灣區，上個財政年度的大灣區項目毛利率達七成。

新世界今跌0.131%，至38.05元。

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