鳳德邨開放式呎售1.7萬　高位跌一成

【本報訊】全港歷史呎價最貴公屋鑽石山鳳德邨，疫情下再錄成交，但距離最高價下跌一成。

富誠地產周文卓表示，鳳德邨最新錄得一宗成交，為第2座碧鳳樓低層C室，建築面積193方呎，實用面積147方呎，開放式，向東北，望市景，日前獲買家在自由市場以249萬元承接，建築呎價12,849元，實用呎價16,870元。單位屬罕有已補地價開放式單位，放盤一星期，輕微減價2萬元售出。原業主2017年8月以206萬元購入，持貨三年，是次轉手賬面賺42萬元，升值20%。

采葉庭兩日3成交

兩年前，同座樓下一層單位，同屬實用面積147方呎，於自由市場以278萬元成交，呎價高達18,912元，登上全港歷史呎價最貴公屋。是次鳳德邨碧鳳樓再錄成交，但呎價相比兩年前跌一成。

元朗二線屋苑采葉庭，過去兩日錄3宗成交。中原地產王勤學表示，近期樓市氣氛明顯好轉，加上有多個新盤推售，二手市場氣氛轉活，采葉庭連環錄得成交，其中7座中層B室，實用面積509方呎，兩房間隔，業主原叫價688萬元，隨後減價10萬元以678萬元售出，實用呎價13,320元。原業主2004年3月以150萬元買入單位，持貨約16年，賬面獲利528萬元，升值3.5倍。

王勤學又指，另一宗采葉庭成交為16座高層F室，實用面積同屬509方呎，兩房間隔，業主不設議價，以680萬元沽出，實用呎價13,360元。原業主於2010年3月以263萬元買入單位，持貨約10年，賬面賺約417萬元，升值1.6倍。

美林物業林小燕表示，藍田匯景花園繼日前浪卡襲港時連錄成交後，最新屋苑9座低層G室，實用面積718方呎，屬三房兩廳單位，獲買家以988萬元承接，實用呎價1.38萬元。原業主2013年以718萬元買入，賬面賺270萬元，七年升值38%。