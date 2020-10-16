高銀總部售予「FONG Tim」神秘商人 抗辯債權人清盤令 料勝訴機會高

高銀金融（530）上月表示擬以143億元出售持有其高銀金融國際中心的兩間控股公司，高銀金日披露買家為FONG Tim，為一名商人及獨立第三方，並透過一間英屬處女群島註冊公司Hundred Gain International Holding Limited進行今次交易。另外，高銀金融遭債權人德銀申請清盤，高銀指諮詢法律意見後，認為公司可能於該呈請抗辯中獲勝。

高銀金融持有的九龍灣總部高銀金融國際中心，早前獲法庭批准、代高銀債權人接管該物業控股公司賜譽的Borrelli Walsh（保華顧問），委託萊坊以逾120億元估值獨家放售；但高銀翌日稱隨即稱已訂立臨時買賣協議，以143億元出售持有賜譽100%已發行股本的成美及Goal Eagle。

高銀金融指，已收取首筆按金2億元， 額外按金14.3億元須於簽署正式協議後或簽署臨時買賣協議後30日內支付； 餘額126.7億港元則須於完成時支付。協議要求交易須於2021年1月31日或之前達成，否則買家有權取消交易，高銀則須於5個營業日內將所有按金退還，但不計利息。

此外，作為交易先決條件，高銀須將取得法院批准臨時買賣協議。高銀亦向買方作出聲明及保證，公司為出售項目及銷售債務的法律及實益擁有人，而不附帶任何產權負擔及第三方權利；賜譽擁有該物業的良好所有權，而不附帶任何產權負擔及第三方權利；公司須促使成美及Goal Eagle於完成日期或之前，償還於該物業的有關抵押項下結欠之所有款項及有關解除。

於6月30日，高銀結欠成美及Goal Eagle的債務淨額為23億元，預期高銀將以出售所得款項結清成美及Goal Eagle的所有尚未償還銀行借款。成美及Goal Eagle於6月30日的所有尚未償還銀行借款約105.6億 元，預計成美及Goal Eagle於完成時將結欠高銀債務金額約82.6億港元。

根據獨立專業估值師估算，高銀金融國際中心於2020年9月22日的初步估值為150億元，出售價較估值折讓約4.67%。

另外，高銀金融8月7日遭債權人德銀向百慕達最高法院提呈，申請將高銀金融清盤，本月30日將舉行押後進行的呈請聆訊。

高銀金融表示，取得百慕達法律顧問的意見，認為呈請人尋求將公司清盤並不適宜，且對公司進行清盤的理由缺乏理據，因此認為公司可能於該呈請抗辯中獲勝。高銀金融指，並已向法院提交為該呈請進行抗辯及反對對公司授出清盤令的誓章。

高銀金融重申，法院仍未授出清盤令將公司清盤。該公司已取得有關向法院申請認可令的法律意見，預期申請將由法院最早於十月底進行聆訊。由於押後的呈請聆訊將於本月30日舉行及鑒於公司對該呈請進行抗辯的勝訴機會較高，董事會認為目前並無必要提交申請，公司將依據該呈請的發展狀況適時採取必要行動，包括但不限於提交申請以取得具追溯效力的認可令。

不過，高銀指，假若呈請人勝訴，公司因呈請而被清盤及未能獲授認可令，則公司財產作出的任何產權處置，以及任何股份轉讓，或公司成員地位的變更均屬無效。此外，高銀上周五擬配股集資約14億元的交易亦將被視為無效，公司須將配售款項退還予承配人。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！