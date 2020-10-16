通告盤點｜中芯上調第3季度收入和毛利率指引●碧桂園發10億美元再融資

中芯

中芯（981）公佈，因產品組合的變化和其他業務收入的增長，上調截至本年9月30日止3個月的收入和毛利率指引，收入指引由原先的1%至3%上調為14%至16%，毛利率指引由原先的19%至21%上調為23%至25%。

碧桂園

碧桂園（2007）發行兩筆合共10億美元債券，所得款項淨額用於將於1年內到期的中長期境外債務的再融資。兩筆債券息率分別為3.125%及3.875%，於2025年及2030年到期。

復牌股

FAST RETAIL-DRS（6288）、中國能源建設（3996）、上海集優（2345）及陽光油砂（2012）今日復牌。

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