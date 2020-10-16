變相開綠燈｜日本不參與美國清潔網絡計劃 不會剔除中國電訊商建網

日本《讀賣新聞》引述消息人士透露，日本將不會參與美國的「清潔網絡」（Clean Network）計劃，換言之，當地的電訊網絡建設，將不會剔除中國企業，日本並已將有關決定通知美國。

報道指，若出覑安全問題憂慮，日本將會有自有措施處理，同時亦會與美國合作，報道又引述當局向美國表示，東京不能加入排除特定國家的框架，但若有關計劃有變，日本將會重新考慮。

美國國務院於8月份發表一項名為清潔網絡計劃的更新版，將中國電訊企業、雲服務供應商及移動應用商於供應商名單計剔除，而美國國務卿蓬佩奥於本月初於東京與日本外務大臣茂木敏充會晤時提到有關計劃。美國目前以安全為由向盟友施壓，要求他們在5G網絡中禁用華為設備。

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