港區國安法｜中英關係緊張！傳招商證券關閉倫敦大宗商品經紀業務

港區國安法實施後，中英關係轉趨緊張，《路透》報道，招商證券（6099）將關閉倫敦大宗商品經紀業務，並引述經紀消息透露，這可能與中英在香港問題上緊張關係有關，但亦可能是倫敦業務經營困難。

報道又引述消息透露，關閉倫敦大宗商品部門是由招商證券香港辦公室作出的決定。根據招商證券向客戶發出的信件，「由於業務方向改變，決定關閉在英國經營的商品經紀業務。」並要求客戶結清或轉移持倉，公司將於10月28日起移除賬戶中所有保證金或信貸工具。

招商證券於2014年於倫敦成立大宗商品部門，是倫敦金屬交易所（LME）二級會員，可以電子系統或電話交易LME合約，並是LME清算會員之一。公司同時是洲際交易所（ICE）會員。此舉將令招商證券不得不放棄LME及ICE的會員資格。

招商證券是中國第四大券商，年收入256.6億元人民幣，總部設於深圳，並於本港及上海上市。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！