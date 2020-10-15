港股急吐508點　騰訊阿里挫4%

【本報訊】美股三大指數期貨於昨日亞洲時段反覆向下，加上市場憂慮美國繼續針對中資科技股，相關板塊沽壓沉重；港股全日急吐逾500點，險守10天線（現處24053點）收市。重磅騰訊（700）及阿里巴巴（9988）領跌大市，齊挫近4%，兩者合共拉低恒指158點。

恒指收報24158點，跌508點；國指收報9762點，跌158點；成交1,305億元。港股全日沽空金額近176億元，沽空比率13.5%。科指收報7541點，跌278點。

北水淨流入縮減至37.8億元，惟繼續出手力撐科技股。騰訊續為吸資最多個股，再增6.9億元淨入，連續六個交易日共淨入逾60.5億元；惟騰訊同時受公司總裁劉熾平再減持因素拖累，挫3.7%至552元。小米（1810）及美團（3690）各有4.9億元及2.9億元北水淨入，股價分別跌3.4%及4.8%，收報22.45元及265元。

金管局全日注資108億

美國警告金融機構勿與遭制裁的中港官員有業務往來，風眼之一的滙控（005）失守30元關，全日跌近2%至29.9元；子行恒生（011）跌1.6%至113.8元。

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，昨日大市轉弱主要受外圍回調所致，加上美元走強至93.7水平，不利港股走勢；他指後市除了關注中美關係，環球疫情發展亦是關鍵，因為陸續有藥廠表示暫停疫苗測試，此將打擊投資者信心。惟由於美國科企將步入業績期，市場料季績表現理想，故對後市未必看得太淡，料恒指短期在23800點至25000點上落。

此外，資金續流入本港及部署認購新股。金管局昨紐約清晨及傍晚本港交易時段，兩度向市場注資55.34億及52.7億元，共108.04億元。有滙商表示，投資者趁IPO「食尾糊」效應下，料年底前本港銀行體系總結餘仍會進一步遞升。銀行體系結餘將於下周一增至3,153.79億元。