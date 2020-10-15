【對沖人生】習總：百年未有的大變局 - 錢志健

習近平北京南下，深圳特區成立40周年紀念，現在的說法是，把深圳成為粵港澳等11城市中的龍頭。「吹水鵝」林鄭把施政報告押後發表，香港變了「中國特色」的新時代主要配角。

林鄭接受內地傳媒訪問，當面擦深圳鞋係確實有些少過火了。深圳乜都好，「一言堂」搞掂，不接納任何批判聲音，否則危害國家、分裂國家、勾結外國勢力。內地敢言地產富豪得罪了利益集團，放過了他的子女，地產富豪判監10多年。這些權力遊戲大龍鳳，我認識的「半生熟」共產黨之交，早就說應該「唔同黨玩」，所以最懂得走資、投奔自由的中國人，絕大部份來自中國。

林鄭是「高危播毒者」。筆者所說的，不是因為把上周五，去了欣賞管弦樂團表演，當中的單簧管演奏家感染了武漢肺炎。「吹水鵝」是座上客，習的咳嗽不停，可能也要找來「問責」。林鄭的「播毒」是指她沒有好好看為香港舊有的價值。特區官員要做好「嗰份工」，確實是需要出賣靈魂，否則家法伺候。

深圳成大灣區「龍頭」

習近平在深圳時發言時提到，中國面對從未有的百年大變局，要推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，但「龍頭」是深圳；習叫香港的年輕人多啲返內地學習及融入內地。 習要求香港年輕人的「增強對祖國的向心力」，最終有幾堅？在此，讓我提出一些意見。不只是香港的年輕人， 筆者相信可能除了50萬，700萬港人的核心價值和內地不同，這就是diversity的重要性。我認識的「半生熟」共產黨員，都是借一些暫有的權力，謀求自己最大的利益buy time and extract。一黨專政，有權的把權力用盡，不懂得制衡，始終只是空談。

鄧小平九二年最後一次南巡，在當時還未有互聯網的世界，一張老鄧圖畫片，也具代表性。習可能需要了解多一些，外國政要和民間進行的town hall meeting是如何進行。在資訊透明的香港，除了上市集資，追逐日光地作投資炒賣，香港人同樣崇尚自由與民主。黨很難明白，自由的寶貴。所謂的大灣區融合，又要強行說愛國是責任（中聯辦駱惠寧），只會刺激更多人離開自己熟悉的土地。或者我的「半生熟」黨友最老實：一定唔同黨玩。How to fix this？

錢志健

資深對沖基金經理

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