Flycation｜港航推環港航班睇日落 兩座位售852元 機票半小時內售罄

近日Staycation空中版「Flycation」成為熱潮，港航宣布推出「飛悅香港」的HX852航班，讓旅客可在空中觀賞維港日落景色，該班航班將由下周六（24日）出發，首班航機只容納100位旅客，兩人座售價為852元，三人座價格則1,188元，已含稅及附加費用，機票即日起於港航假期官方網站及旅行社發售。不過，記者到訪訂票版面時，該航班已客滿，即不足半小時，所有機票經已售罄。

港航表示，HX852航班將於下午4時半起由香港國際機場起飛，於距離香港200海里內的南中國海上空飛行，整個航程約90分鐘，乘客將乘坐空中巴士A320客機，於空中欣賞日落，並鳥瞰香港城市景色。於航班上，每位乘客可獲小食盒及600元現金禮券，亦可參與機上的驚喜抽獎，獎品包括模擬駕駛艙體驗、雙人曼谷機票連酒店套票及酒店Staycation套票等。

因安全考慮，港航將限制是次活動的參加人數，旅客只會與同行乘客鄰座，亦不設提前選座，每組乘客將確保有一個窗口位。整個旅程必須佩戴口罩，亦須於登機前配合量度體溫。乘客可選擇附加酒店Staycation套餐，以每晚1,288元入住諾富特東薈城酒店的標準客房，包含自助早餐、自助晚餐及往返機場至酒店的免費接駁巴士。

早前國泰（293）旗下廉航香港快運（HK Express）推出「香港飛香港」航班，最低票價由388元起，不過只是一座位，當時搶購反應同樣熱烈，數小時內三班航班的機票已全數售罄，昨日首班航機亦已起飛，讓港人率先感受飛行體驗。

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