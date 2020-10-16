美股MoneyClub｜如股災再現 兩隻應買的雲端股（梁耀康）

美國股市近兩日出現調整，有人亦擔心會否是出現雙頂利淡形態。美股下跌可以有很多原因去解析，好像申領失業救濟升至7星期高位，刺激經濟方案在美國總統選舉前都難以批出，又或憂慮兩位候選人都可能因為選舉結果不利而採取過激行為令政局波動。假如較大調整，甚或股災真的再次出現，以下兩隻雲端數據監控股值得買入。

數據監控專家Datadog

Datadog（NASDAQ:DDOG）是基於雲的企業平台，提供的服務很廣泛如基建系統監控，數據紀錄（Log data）管理，應用程式、伺服器、安全性、網絡及即時用戶監控等。

簡單一點來說，電腦及程式運行背後都會使用電腦資源，例如大家可能會試過自行檢查哪個電腦程式會用很多CPU資源或佔用很多記憶體資源，這些都是背後可監控的數據。又或者一個程式執行本身是做指定任務，或只有權限進行某些存取動作，好像只能開啓或執行特定格式的檔案，如有監察運行，而程式理論上不應持續收集數據再傳出，但卻異常執行這個動作，有監察的話就能發現問題。

Datadog透過不同數據監控，可以偵測異常，並執行發警示或自動除錯等功能。此外，亦可以將監察的數據圖像化生成不同管理版面及讓團隊不同成員易於就問題溝通。實際上，能將龐大數據有效呈現已是有很高價值。

於2019年，Datadog全年收益增長83%至3.63億美元，2020年第一季收益按年增長87%，至1.31億美元。而受惠於客戶數量增加了37%，現有客戶的平均花費比去年同期增加了30%，因此最近第二季度的收入增長了68%至1.4億美元。

Datadog年初至今的升幅近200%。在9月底展開的升浪是因為Datadog會與科技巨頭Microsoft達成重要的合作關係，成為了Azure雲端平台的一級服務商。Azure客戶在控制台版面可訂購Datadog服務以監察數據狀況。市場相信泊到大碼頭將利好未來表現。

至於8月曾急跌超過16%，不要以為是因為業績差所致，實際上收入及盈利均超市場預期。下跌的原因是管理層表示，客戶開始感受到由新冠肺炎疫情帶來的經濟壓力，市場憂慮未來表現，但擔心很快已消化。事實上，除非客戶不做生意，否則很難不進行監控以確保運作正常。因此，與其驚現有客戶減少開支，更應看是Datadog有無能力增加現在客戶開支及找更多新客。

現時來看，Datadog正在擴展其產品範圍，並且更多的客戶正在注冊多個服務，故相信可維持高增長動力。

防護獵鷹CrowdStrike

CrowdStrike（NASDAQ:CRWD）開發的Falcon平台著重端點防護，有助確保伺服器、電腦、手提電腦和移動裝置能避開已識別的威脅，透過先發制人的方式阻止網絡安全受到威脅。公司利用群眾外包（Crowd-sourcing）力量，會從持續增長的客戶群收集數據，並借助其不斷改良的人工智能（AI）技術進行分析，所以可說每名新客戶都會改進平台功能。而CrowdStrike較Datadog是更專注於防護方面的功能。

截至今年7月的季度，CrowdStrike收入達1.99億美元，按年升84%。訂閱收入達1.84億美元，按年升89%，相關GAAP毛利率為76%，按年升兩個百分點。淨虧損2,990萬元，較去年同期虧損5,190萬美元收窄。淨營運現金流由去年負620萬美元，轉為正5,500萬美元。

在季內淨增加969名客戶，令總數升至7230名，按年升幅達91%。同時訂閱4個或以上模組的客戶佔比升至57%，較3年前的17%為高。反映CrowdStrike的滲透能力很強，部份可歸因於公司不時作出收購。

在9月底，CrowdStrike宣佈收購網絡安全服務公司Preempt Security，該公司能偵測及保護用戶免受可疑活動影響，好像基於用戶或裝置地點，資源運用等去分析，從而提供即時保護及預防。

是次收購涉資9,600萬美元，其中8,600萬美元以現金支付，餘下以股權支付。截至7月底，公司擁有10.7億美元現金及等值物，以及無負債，再加上管理層稱，收購不會影響公司在今個財年首次轉虧為盈的預期，故消息公佈後推動股價。

此外，雖然CrowdStrike一早已表明會將Preempt Security作為平台上其中一個模組交叉銷售，但由宣佈到完成收購，再到今個星期準備好推出產品，可說是快如閃電，反映有極強執行力，所以刺激股價周二晚大升超過4%。

投資結語

Datadog及CrowdStrike均有很高增長及需求，但在急升後顯得偏貴，所以應放入監察名單，若因受累大市下跌，反可成買入機會。

梁耀康

Facebook：hkmoneyclub

利申：本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。

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