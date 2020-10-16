5G iPhone︳新機今晚8時接受預訂 數碼通及csl推月費優惠

蘋果iPhone 12系列將在今晚8時起接受預訂，繼和記（215）旗下3香港之後，香港電訊（6823）旗下CSL Mobile及數碼通（315）亦分別推出訂機優惠。

數碼通表示，為配合5G網絡及新手機推出，除原定每月398元100GB計劃外，加推每月328元35GB計劃優先予購買iPhone 12系列客戶，而本月23日後其他客戶亦可申請該計劃，合約期為24個月。

數碼通指，恒生信用卡客戶現上台出機，可專享額外高達300元月費回贈，及專享高達1,000元機價折扣，購買iPhone並享免息、免手續費分期，每月低至227元。

CSL Mobile則指，即日起csl或1O1O客戶凡登記指定5G月費及 iPhone 12或iPhone 12 Pro 組合，並簽訂 36個月承諾期，便可享機價高達2,650元折扣。

同時,CSL Mobile x Mox推出限時禮遇，以 Mox Card付款更享額外5%超級Cashback，回贈高達1,000元現金。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！