對付美國｜中國反制新招《出口管制法》 人大會議周六勢通過

全國人大常委會正在審議《出口管制法》草案，預計將在周六會議結束時通過。《出口管制法》對管制清單中的敏感材料和技術出口予以監管，這部法律適用於在華所有企業，外資企業也包括在內。於中美科技戰之下，這一措施被視為加強中國的監管法律武器，容許中國好像美國般，可戰略性地實施出口管制及相關許可來打擊對手。此外中國還有《中國禁止出口限制出口技術目錄》與不可靠實體清單等招數。

其中，中國是否允許重要技術出口，亦將成為TikTok出售予甲骨文和美國投資者這一交易中最大的不確定性之一。

據新華社報道，出口管制法草案三審稿中規定，「任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施」。

《法治日報》周四報道，有全國人大常委會成員建議把源代碼、算法一並列入管制物項，並提到對於在5G技術、量子通信技術等中國已有國際領先技術的一些領域，應對這些技術的出口或轉讓，實施一定程度或者一定時限的管制。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！