美零售勝預期　道指高開

【本報訊】美國零售銷售連升五個月，表現超乎預期，道指早段急漲逾200點。

本港昨晚約10時，道指最多曾升225點或0.79%，至28719點；標普500報3504點，升21點或0.6%；納斯達克指數報11798點，升83點或0.73%。

美國零售數據表現亮麗，經季度調整後，9月美國零售銷售按月升1.9%，勝預期升0.7%，並連續五個月上揚。疫情肆虐下，美國連鎖超級市場、家居裝修店和體育用品的銷情急增，帶動零售數據持續改善。

波音急升逾半成

道指成份股波音昨日最多升5.59%，報173.42美元，逾一周最高。歐盟航空安全局執行主任Patick Ky昨日於彭博訪問表示，波音修正737 Max客機問題，於今年9月接受測試，其表現符合歐洲航空安全標準，現正處理最後文件審批，料最快下月發出適航指令，波音有望今年底前在歐洲恢復飛航。

另外，美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的肺炎疫苗，進展良好。輝瑞指，料今年11月第三周，取得足夠的疫苗安全實驗數據後，將向美國食品及藥品監督管理局申請疫苗緊急使用權，消息令輝瑞曾升1.97%至37.27美元，BioNTech則升逾3%至93.93美元。