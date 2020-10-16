全球樓行●專欄︱新樓怕爛尾？舊樓怕維修？ 英國置業助理幫到您（余偉龍）

英國樓宇買賣需時長、手續多、流程繁複，令買家諸多不便，加上近來因疫情關係，令心急置業的港人只能隔山買牛，增加中伏、買錯樓或搵錯租客的機會。有見及此，英國物業市場開始出現大量agency，幫港人尋找物業，甚至推銷樓盤，有些agency更聲稱可提供一條龍買樓服務。那麼透過agency，香港人是否就能開心輕鬆買到英國樓呢？

很多agency會向客戶推銷新樓盤，雖然看似吸引，但其實爛尾樓無處不在。最近有宗關於曼切斯特爛尾樓的新聞，相關建築公司去年已清盤，但客戶卻一直蒙在鼓裏，更有客人付了2千萬港幣，最終卻血本無歸，這絕不是單一事件，最近10年來英國爛尾樓源源不斷，只是隔山買牛的港人不了解而已。如買一手樓驚爛尾，準新樓又怕買得貴，那麼買二手樓是否就有保障呢？二手樓亦有其隱憂，最擔心太殘太舊，就算想維修亦無能為力。

很多人以為英國房產市場成熟，網絡資訊又透明，可以自己上網調查及向地產經紀直接出價，就可以節省付費的服務及協助。但其實樓市資訊不對稱，買家如果不熟悉英國房產買賣流程，往往費時失事，甚至血本無歸。

既然英國買樓陷阱處處，港人買家到底怎樣做先可以避伏呢？其實坊間有兩種服務可以幫到你，一是sourcing agent，負責幫忙找樓盤；二是英國置業助理，協助處理買樓過程中的大小事宜。

英國sourcing agent主要服務專業的物業投資者，此類agent擁有龐大的買家及賣家人脈，他們通常會先收取客戶高額訂金（可高達一萬英鎊），然後才啟動樓宇搜尋服務。此類客戶要求的是高回報及高增值的房產投資機會，他們利用熟悉英國當地資訊的sourcing agent及其人脈，去搜尋一些市面上或房產網站上找不到，卻擁有靚積、靚景、合理價錢的的隱世筍盤。Sourcing agent精益求精，必須熟悉每個買家的喜好、預算、計劃等等，幫客戶快速搜尋最適合的房產投資機會。

坊間的sourcing agent標榜能幫客戶找到大幅低於市價的物業，究其原因，部份可能是銀主盤、親人遺產或離婚賣樓，但亦有很大可能是因房屋太殘舊，屋主沒有足夠資金翻新而長期賣不出，只能以低於市價出售。這些特別的樓盤，需要專業的知識或裝修團隊才能快速處理，但sourcing agent的服務只到成功完成買入樓宇便結束，因此以為便宜買到樓的買家，收樓後只能欲哭無淚，因為出錢出力亦未必能維修好間屋，日後想賣出亦只會難上加難。雖然有些sourcing agent亦會提供一條龍服務，包買、包租、包管理，使客戶以最方便的形式投資英國物業，但其代價是資訊透明度相對上比較低，服務收費亦會相應提高。

與sourcing agent不同，英國置業助理，則是專為服務港人而設的角色，以其豐富的英國樓宇買賣經驗，輔助港人在英國置業。英國城市各有特色，工作機會、校網、治安、房產價值等，都有明顯的差別，對於不了解英國各地細節的香港人來說，英國置業助理可以就客戶的要求、財政及家庭狀況，提供方向性的指引、市場研究資訊及盡職調查等服務，以確保房屋安全、維修價錢合理、地區治安良好、校網完善、學位充足等，好讓港人在英國安居樂業。

客戶亦可透過置業助理搜集及整理後的數據及資訊，對英國不同城市有更深入的了解，以至能收窄置業定居的範圍。置業助理也可安排客戶親身到英國當地看樓，省卻了一樓一agent的費時及麻煩。英國置業助理以客人利益為依歸，因此最適合考慮到英國置業投資或定居的港人，置業助理與sourcing agent不同，既無投資門檻，亦無高額訂金，只需小額服務費，便可啟動服務，直到客戶成功收樓或交換地契合約，才收取售後佣金。客戶於買賣流程中間需要第三方專業人士的意見，僅需通知置業助理，其間所有的溝通及安排將由助理專人跟進，大幅減低買樓的時間成本，加上盡職調查、測量報告、專業律師意見等，可將英國買樓的中伏機率減至最低。

總括來說，sourcing agent與英國置業助理，兩者角色皆是協助買家於英國置業。Sourcing agent受有經驗的投資者所青睞，尤其是於購買倫敦zone 1至zone 3的物業方面；英國置業助理，則以客戶利益為先，適合對英國未有深刻了解的普羅大眾，助其尋找合適居所及投資物業。

余偉龍

移民分析師 余偉龍︰https://www.facebook.com/Smart2GoJason

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！