經濟學玄理｜虛擬銀行大勢所趨（白雪）

虛擬銀行相信不少人都聽過，但幾多人已經使用、相信甚至看好？如果你是較年長的一輩，應該不會看好，事關從保安、安全性、方便程度等都遠較傳統銀行遜色，但其實現在傳統銀行已經慢慢邁向數碼化，如提供網上銀行、轉數快等，越來越方便。不論銀行，以及大多數日常生活方面都越趨數碼化，與其拒絕及批評，不如看清楚大趨勢和環境，相信又會是一個投資機遇。

顧名思義，虛擬銀行不是實體銀行，不設任何分行，這是跟傳統銀行的最大分別。虛擬銀行主要透過互聯網和手機應用程式等提供銀行服務，表面上看似不安全、不實在，但其實傳統銀行已經不斷走向這樣的模式，如網上銀行、轉數快、PayMe等。不過傳統銀行設有實體店和分行，加上品牌效應以及建立多年的信譽令客人放心。以滙豐為例，近年已經逐漸減少分行數目，除了是開源節流、節省成本之外，其實亦是大勢所趨。

筆者經常說的九運，其實已經預測了未來走向。九運是2024年至2043年，屬火，為離卦，離代表虛實、不實在、一切虛無的東西，正正就是虛擬銀行的特點及特性。未來二十年，虛擬銀行的發展、應用及普及性將會大大提升。隨着加強教育及宣傳，越來越多人會接受虛擬銀行，到時會有更多品牌推出相關服務，現時的龍頭及先行者將會打好基礎，走向行業尖端，引用一句廣告名言及加以創作，「投資未來，等於投資幸福。」

以目前情況來看，香港人真的會接受虛擬銀行，特別是較年長的一輩？不論接受與否，大家關心都會是私隱和保安兩大難關，因為虛擬銀行是透過收集和分析大數據，幫客戶作出詳細分析，從而度身訂造投資及理財產品，但就會引申個人私隱及保安問題，假如有不法分子及黑客入侵資料庫，甚至近年港人很擔心資料會「被送中」等，不單是財產、私隱以至人生安全會有重大威脅，以上兩大方面都會令虛擬銀行發展變得困難。

雖然有以上兩大問題，但生活各方面走向科技數碼化是天命不可違，未來二十年的九運是以科技主導、虛擬世界為主，與其擔心今天的情況，筆者相信未來定必會解決私隱及網絡安全問題，如果不是，怎樣配合九運發展？就算出現問題，也是正常的，事關未來大多數事物都會符合九運特性，有大新聞及大問題也不覺得驚奇。

大多數成功者把眼光放遠 ，害怕未來還是要配合未來？機會到，都要你掌握到。

白雪

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