全球樓行●專欄︱寵物移民欺詐的無奈（陳臻瑋）

自97移民潮至今已大約經過了23年。23年後的香港在「馬已不再照跑，舞亦不再照跳」的情況下，迎來了第二波的移民潮。大家紛紛逃離香港，目的地主要為台灣，因為台灣的移民門檻和物價都比較低。及至近日有關BNO（英國國民海外護照）的持有人在英國可享有居留權的消息傳出後，移民英國的人才變得越來越多。

這波移民潮讓很多人認為代辦寵物移民是有利可圖，紛紛加入市場，造成了惡性競爭。這類公司良莠不齊，害群之馬比比皆是，直接讓寵物主人及其寵物成為受害者。

上月筆者接到了一宗涉嫌詐騙的個案，寵物主人在網上找到一間代辦公司（以下簡稱R公司）。查詢過後收到一份「誘人」的報價單，於是便選擇了R公司為其寵物辦理移民至台灣的手續。不過，主人在報價單的簽名欄上大筆一揮後，噩夢便告開始。

辦理過程待會由主人親自交待。筆者收到求助後馬上替主人處理，但所有文件均由R公司保管，所以主人需要親自補領文件。文件齊備後，筆者立刻指導其辦理申請。3星期後即近日寵物已平安抵達台灣。

讓我們聽聽當事人的心聲：

「我當初因為報價低廉，自己又不懂如何辦理，所以選用了這家公司。評價沒有特別參考，只是在報價單簽名欄上簽名，但近日需要追討退款時，卻發現R公司並沒有簽署或蓋章，所以這份所謂的「合約」嚴格來說從來沒有生效過，報價單上也沒有詳細條款。

開始辦理手續時，R公司有依照報價單上所列出的內容辦理（後來才被告知，原來缺少了一個重要的步驟），而我給代辦人傳訊息，他也會在半小時內回覆，直至貓咪在抽血後180天可以入境台灣時，服務態度跟之前有天壤之別。我向代辦人提出要申請入境台灣時，他卻不瞅不睬、不聞不問。陳先生原來只是由我委託提供在台灣承運貓咪的服務，但他關心我的申請進度。得知情況後，著我先向代辦人取回所有文件。於是我要求代辦人提供疫苗注射紀錄（以下簡稱針卡）和血檢報告。我早上9點傳他訊息，他卻晚上11點才回覆，答案卻只是：『明天再回覆你。』

隔天，在我不斷催促下，他只傳送了血檢報告給我，並沒有針卡，沒有針卡和血檢報告是無法申請輸入同意函（入境許可證）的。所以我再三催促代辦人，他卻3天後才傳送針卡影本給我，我便立刻把收到的文件轉傳給陳先生，卻被告知以我收到的針卡影印本的格式，是一定會被退回並需要補正，為免拖延申請時間，陳先生着我到血檢報告上顯示的動物醫院補領針卡。文件齊全後馬上送出申請，而上述提及所缺少的重要步驟，也獲酌情處理，結果3天後便獲發入境許可通知，才放下心頭大石。

陳先生進一步關心我的退款問題，因為代辦公司沒有完全提供報價單上的所有服務。陳先生發現其中一項不太合理，報價單上列出的服務費包含台灣的檢疫隔離費用，但問題是代辦人怎麼可能在香港繳付台灣的費用？代辦人也沒有表示要給我台幣抵台後由我繳付。在陳先生的建議，及我們的努力爭取下，經過多番周旋，最後順利討回相關款項。」

筆者不是在評論個別公司或個別的案件，只希望喚起大家對合約內容的關注，並慎選寵物移民代辦公司。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人：http://www.fb.com/kalvintwchan

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