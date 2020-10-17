全球樓行●專欄︱鄉郊的現實（Billy Wong）

在疫情下，城市人紛紛都追求更綠化和更多空間的鄉郊生活。這種生活形態上的反思，令城市人出現住屋需求上的改變，而在家工作就令這種「範式轉移」，由以往的不可能而成為可能。當我們密切注意這趨勢對物業和租務市場的影響之時，也不得不留意鄉郊生活的種種實況。

對城市人而言，逃離辦公室搬到鳥語花香、景緻怡人的鄉郊，除了可享受一份久違了的心曠神怡（除非住開日出康城）之外，同時可以遠離污染、較高的生活指數、樓價和房租，以及高病毒感染率，對於可以保留到城市工作收入的一群來說，似乎是一個非常明智的決定。然而，鄉郊就真的是一片人間樂土？

根據《衞報》專題報通，最近由卡迪夫大學進行的研究，鄉郊的房屋對於當地人來說，亦已經出現負擔不起樓價的問題，鄉郊的貧窮問題，似乎只是被掩蓋在連綿不斷的綠色草原之下。該報告替鄉郊生活進行了一次現實檢測（Reality Check)。當你可以享受遠離塵囂之樂㫭，到底要付出什麼「代價」呢？首先，在城市中，差不多所有人的居住範圍4千米內，就會有普通門診醫生。在鄉郊則每五個家庭，便有一個家庭就要面對這個問題。另外，太約半數的人士，居住的4千米以內，都沒有超市和銀行。簡言言之，沒有車是生活不到的。

此外，鄉郊地方經濟相當疲弱，低收入和散工是非常普遍的現象。但在燃油、交通費和食品上，可能要支付的轉高的價錢。鄉郊有車的家庭，平均每星期要使用139英鎊交通費成本，城市反而只而79英鎊。鄉郊人士平均每星期花71英鎊購買食物，但在城市平均只需要61英鎊。當出現逆境時，在鄉郊地區就可以在4-6萬的人口當中，就只得一間食物銀行。事實上、有貧困戶每天要步行幾公里路，為的只是到慈善機構領取一袋食物。

該項研究報告建議政府要正視鄉郊貧窮問題，制定清晰的發展政策，讓鄉郊有可以持續發展的將來。當大家在移居英國之前，以香港的收入和生活水平比較，看到以上的數據和問題，可能只會一笑置之。或對於可以保留城市工作收入的當地人士來說，也是得比失多。不過，當你要真正計劃到英定居，要考慮一家的落腳點時，在你預計在英可以賺取的收入下，就會變成另一回事。到時候你就要平衡各方面的需要，作出最適合你的決定。

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