英國成交｜港人125萬買曼城2房排屋 原業主8年賺1倍

英匯英國物業顧問葉桃樂指，該行於10月促成一宗成交，新買家為香港投資者，該物業座落曼城M40 Moston，為兩房排屋，有前庭、泊車位及閣樓，室內面積約600呎，成交價約12.5萬鎊（約125萬港元）。

該物業靠近Newton Heath & Moston 輕鐵站，附近有大型公園及超市，原業主開價12萬鎊（約120萬港元），商議價後，以12.5萬鎊（約125萬港元）成交。原業主2012年以6.3萬鎊（約63萬港元）買入，8年帳面賺幅約一倍。

葉桃樂指，此成交在今年7月初促成，英國當時未公佈印花稅優惠，但已推出《港區國安法》，港人開始搶購英國物業，成交量急增。

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