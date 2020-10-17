日本成交｜圖輯｜港投資者入手大阪1房名牌公寓 議價10%成交

Sakura Japan櫻之不動產董事張明珠表示，該行促成一宗日本公寓成交，該物業位於大阪核心地區浪速區，為1房公寓，採用耐震設計，室內實用面積約496呎，附露台，5年樓齡，成交價約1,330萬日元（約98萬港元），以同區樓盤而言屬低價。單位現有租客買家連租約購入，月租75,000日圓（約5,521港元），租金回報為6.4厘。

交通方面，物業靠近不同車站，有3站4線可以使用，從物業步行5分鐘可抵達大阪地鐵御堂筋線的大國町站，也可騎自行車到達難波市、心齋橋和高島屋百貨公司，加上步行距離能抵達大型商場，極為方便。

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！