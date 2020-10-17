摸魚札記｜求黑暴別阻香港核數監管走向國際（渾水）

有一個香港財金監管機構非常低調，叫做「財務匯報局」（FRC），相對比較多公眾認知的證監會和金管局，它是比較少人提及，不過已經有一定歷史。

我大致概念上去解釋這個機構的來龍去脈，以前調查核數失當的工作是交由香港會計師公會負責，但這種做法不合國際慣例，因為有「自己人查自己人」的嫌疑。所以，政府才成立一個非官方法定組織，有點像證監會，既有公營成份又有點私營成份，主要是把香港會計師公會調查核數師的部份權力奪走了。

FRC成立的其中一個任務，就是加入歐洲國家為主的國際組織IFIAR（International Forum of Independent Audit Regulators），成為國際體系嘅一份子，讓香港的會計監管走向國際。

IFIAR由2006年成立，現在已經有55個司法管轄區加入其中，卻不包括香港這個所謂的國際金融中心，哈哈哈哈。

原因可以好多，例如香港大部份上市公司都係中資公司，中資核數底紙向來神秘過哈利波特的魔法石，FRC區區一個香港機構又憑乜嘢監管祖國上市公司嘅核數工作。你覺得中國會聽你香港機構話嗎？哈哈哈哈哈。既然係咁，人哋又點會預埋你玩。

自從FRC是成立以來，所有每一任的話事人都好努力申請IFIAR的會員資格，但經歷咁多年都批唔到。

作為愛國愛港的深藍小粉紅，我是強烈譴責行政長官和FRC，如此公然勾結外國勢力，還有皇法嗎？我亦希望國安可以嚴厲懲罰這一班崇洋媚外，黃皮白心的走狗漢奸。我們是炎黃子孫，為甚麼要向西方世界的國際機構俯首稱臣，聽佢支笛？

一星期前，行政長官委任了Marek Grabowski成為財務匯報局的CEO。Grabowski在2010年加入英國財務匯報局出任審計政策總監，曾經在倫敦普華永道會計師事務所擔任合夥人20年。

找一個有相關官方經驗和核數經驗的外國勢力鬼頭來香港，正正就是反映林鄭月娥旗下的財金系統未死心，依然努力申請成為IFIAR會員。林鄭實在太可惡，居然吃裏扒外搵外國人做CEO，都唔搵中國人去擔當如此要職。

不過細心想想，這也是可能是林鄭的苦心，以時間換取空間，希望香港馬上加入成為成員組織，然後把國際核數監管的運作模式抄了過來，成立具有中國特色的一帶一路OBORFIAR（One Belt One Road Forum of Independent Audit Regulators)。

一年後的今天，我們見到香港溫良恭儉讓的大好青年，變成了黑暴和黃絲曱甴。林鄭的苦心我也看得到，所以希望那些支持國際線的黑暴和黃絲曱甴唔好攬炒，唔好破壞，香港已經爛晒，我哋乜都輸晒。求你們不要出請願信，不要做國際線，不要寄投訴電郵去secretariat@ifiar.org阻撓香港的核數監管制度走向國際，因為 #這樣做是不對的。

我們香港，不需要投靠外國勢力，都可以成為一個令人驕傲的國際金融中心，那是因為有祖國的依靠和支持，大家說對不對！

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