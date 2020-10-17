東涌商業地僅收3標書

【本報訊】位於東涌東填海工程上的東涌45號商業地昨日截標，惟市場普遍憂慮疫情因素，加上環球政經局勢不明朗，入標情況冷清，僅錄得3份標書，屬年內最少，而市場更認為有流標風險。項目入標發展商包括長實（1113）和新地（016）獨資入標，信置（083）和嘉里建設（683）則合資入標。

雅居樂奪公務員合作社物業

地段鄰近東涌迎東邨，地皮面積13.3萬方呎，可建樓面約126.1萬方呎。市場估計會作混合式發展，估值31.5億至44.1億元，每呎樓面地價2,500至3,500元。萊坊林浩文認為發展商對這類商業地皮興趣不大，估計該區需要約7至10年時間才可成型，投資額大及回報期長，因此有流標風險。估計投資額約80至90億元，長期租金回報率約3至3.5%。

另外，鰂魚涌柏架山道公務員合作社物業亦由內房雅居樂（3383）以底價4.52億元投得。雅居樂指地段地盤面積1.27萬方aa6呎，準備連同其餘3幅鄰近地皮合併發展，初步計劃用於興建3座高尚住宅，總發展的建築面積預計逾40萬平方尺。

同日市建局開展山東街/ 地士道街重建項目，地盤總面積3萬方呎，預計重建後可提供300個中小型住宅單位，目標到2030年完成。市建局指項目規劃較小，部份樓宇失修，亦有劏房户，詳細情況有待人口調查。