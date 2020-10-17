北水力掃內銀　撐起港股

【本報訊】內銀股昨日異軍突起，合力推動恒指反彈228點，收報24386點，成交1,130億元。北水有份助攻，單日淨流入增至43.6億元。統計本周四個交易日，北水共有逾225億元淨流入，以單周計算為三個月以來新高。

「ATMX」全數反彈，阿里（9988）升3.2%至294元，惟騰訊（700）及美團（3690）升不足1%。小米（1810）則升3.1%，報23.15元，公司創辦人兼董事長雷軍稱，昨舉辦小米核心供應商大會，將與合作夥伴探討機會。恒生科技指數收報7604點，升63點。

三隻表現最佳藍籌均為內銀，建行（939）升5.7%，報5.56元；工行（1398）升4.2%，報4.42元；交行（3328）升3.9%，報4元；合共貢獻大市129點。內險國壽（2628）及平保（2318）亦各升3.8%及0.9%。北水續追捧中資金融股，建行有7.4億元淨買，為吸資最多個股；工行及平保有5.3億元及1.5億元淨買。

此外，長實（1113）公佈，將贖回15億美元（約116.3億港元）、息率4.6厘的永續資本債，預期在11月18日完成交易，每年可慳6,900萬美元（約5.35億港元）的債息支付。

另外，路透社引述消息指，招商證券（6099）將關閉倫敦大宗商品經紀業務，這可能與中英在香港問題鬧不和有關。

金管局再接錢64億

富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，昨日市場主要仍是消化日前傳聞，謂中銀保監會將放寬第三季度大型內銀「讓利」幅度，意味內銀股今季盈利跌幅較第二季紓緩，變相等於可以賺多些。

港滙強勢，金管局在香港時段沽出63.55億港元，令銀行體系總結餘下周二（20日）將增至3,217.34億港元。