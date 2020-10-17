趣blogblog︱旅遊氣泡 一戳即破（股榮）

政治打擊教育、政治壓制司法，政治凌駕經濟。上周商經局與新加坡建立雙邊「航空旅遊氣泡」（即與疫情較緩和地區互相開放旅遊）達成協議，合資格的旅客抵埗後，毋須接受強制檢疫，行程也不受限制。對於餓了旅行甚久的港人，心裡都有個問號，何解不是武肺疫情防控甚好的台灣、甚至是疫情長期清零的澳門，反而是早前曾爆外勞群組的新加坡。

用去年旅客訪港數據，按國家或地區計，新加坡是訪港人數第十一大國家，全年錄45萬人次，較2018年的61萬按年跌26%。至於台灣則排第二，全年154萬人次排第二，澳門、日韓同樣列首七位，人次同樣超過百萬，但無論是台灣抑或日本，對比中國內地訪港人數逾4,300萬（整體人次78%），所以今次香港及新加坡達成「旅遊氣泡」，重點不是讓旅遊業界喘氣，而是鋪路短期內，中港兩地簽「旅遊氣泡」，重新開放兩地居民出入。

訪港旅客頭十大國家或地區，據官方數字，美國及英國每日仍新增萬宗計確診個案，就算是日本及東南亞國家亦新增數百宗，短期互簽「旅遊氣泡」並不可能，反而是澳門及台灣不在商討名單，商經局長邱騰華避談原因，僅指要「兩地都有意願」。台灣早前「商務氣泡」、「外交氣泡」均順利推行，當地正計劃開放首階段旅遊氣泡，惟未公開名單，而肯定的，並非香港已與11個國家/地區進行接觸的其中一個。

按疫情過去控制，以至最新發展，台灣近乎清零及超低死亡數字，甚至是與本港互訪頻密程度，皆遠勝其他地方。港官服務市民，不是由利益角度出發，乃是基於政治盤算。最可行、最可靠的「旅遊氣泡」地方避而不用，反而借道新加坡作試點，對旅遊以至零售業有何裨益，業界心裡有數。

旅遊氣泡概念最初於第二季提出，東歐波羅的海三國5月率先試行，澳紐亦曾經提出，甚至於歐盟7月開放旅遊，然而隨疫情反覆而迅速叫停，全數失敗告終。政府的盤算，用一個非熱門地方作試點，以「人少少冇咁易瀨嘢」的心態去運行，順利運行後，可大條道理與中國內地以「健康碼」重啟活動，令旅遊業起死回生。

武肺之反覆，令全球各國陷幾N波疫情，港官凡事以政治行先，且部份港人對中國官方疫情數據存疑，「健康碼」憂變「監控碼」，在互不信任情況下，旅遊氣泡隨時一戳即破。

股榮

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