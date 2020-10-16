卓越暗盤失色　每手僅賺720元

【本報訊】多隻物管新股陸續登場，惟投資氣氛不濟。獲騰訊（700）加持的物管股卓越商企（6989）下周一掛牌，惟上市前夕暗盤價一般。在輝立交易場，卓越商企開報12.48元，盤中最多見12.5元或升17%後，便乏力向上，收報11.4元，升6.7%，一手賬面僅賺720元；在富途暗盤，該股曾升兩成至14元，最終收升9%至11.64元。

信誠證券聯席董事張智威表示，近期受恒大（3333）負債影響，連帶市場亦沽售物管股，因此卓越商企對投資者的吸引力下降，拖累走勢；他建議無貨投資者可在股價升幅收窄至單位數時買入。

卓越商企公開發售吸引近38萬人申請認購，超購651.06倍；一手中籤率10%，認購100手才穩獲一手；該股錄頂頭槌飛109張，每張獲派4.5萬股；國際配售亦超購32.4倍。

合景悠活下周一招股

另外，合景泰富（1813）分拆的合景悠活（3913）下周一起招股，擬發行3.834億股，招股價介乎7至8.13元，一手1,000股；入場費8,211.93元，集資最多31.2億元；預計本月30日掛牌。

值得留意是，合景泰富股東每持有兩股合景泰富，將可獲分1股合景悠活，即不少合景泰富股東已自動持有部份合景悠活股份。去年上市的時代鄰里（9928），同樣上市前為股東預留股份，首日掛牌下跌收場，成過去一年罕有首掛輸錢的物管股；張智威料合景悠活在派股消息及板塊前景受壓下，命運或與時代鄰里一樣。

此外，螞蟻集團再傳出調升估值消息，據外媒引述消息指，螞蟻集團基於需求強勁，計劃將IPO估值目標提升12%至最少2,800億美元（約2.17萬億港元）；據悉港交所（388）計劃下周對螞蟻集團展開聆訊，螞蟻集團及港交所拒絕評論。