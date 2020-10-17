柏傲莊開售｜大圍柏傲莊開售 有警員到場 傳2小時10組大手客掃26伙

日前截收達2.27萬票的新盤票王、大圍站上蓋柏傲莊今明兩日假荃灣愉景新城開售，涉及391伙，錄超額認購57倍。市場消息指，至10時半，柏傲莊首2小時由10組大手客購入26伙，其中兩組分別購入3伙單位，最貴一組斥逾4900萬元購入3間3房戶，另有人斥逾4300萬購入4伙。

柏傲莊今日先行安排A組大手客揀樓，每人最少購3間，最多購4間，須包括一間指定3房戶。據了解，A1及A2組分別錄584及5863個登記，今日預留234伙開售，另明日開售157伙。

未到早上10時，愉景新城已積滿大批準買家，準備進場揀樓。現場所見，發展商安排分組揀樓，現場秩序大致良好，沒有出現早前入票時的擠迫場面。

大約早上11時，有警員到達柏傲莊荃灣愉景新城的售樓中心，懷疑因為限聚令到場了解。發展商對限聚令執行相當嚴謹，只要進場排隊的客戶，就只能4人一組，分隔開足夠距離。然而對於沒有進入圍欄的準買家，則並沒有強烈限制，任由隊尾準買家聚集。

項目設有「拉籌」，即是籌號較前的買家可以拉籌號較後的親屬提前揀樓。至於B組設157伙，安排本周日開售。

柏傲莊推出2張價單，分別涉及180伙及211伙，兩批單位面積322至835方呎，最高折扣20%，折實628.9萬至2,033.8萬元，呎價16,618至24,503元，折實平均呎價分別18,922及19,999元。

大手投資者再次出沒，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊A1組揀樓，首一個鐘已錄得3組大手客入市，累售10伙單位。其中兩組分別購入3伙單位，各斥資約3900萬元，另一組就斥逾4300萬元購入4伙，並指柏傲莊出席率相當踴躍，有逾8成出席率，預料日內發售的234伙單位將能全數沽清，B組的157伙都能沽清。柏傲莊收票逾2.2萬票，證明市場購買力強勁，預料受到項目帶動，月內一手應該能達2,000成交，按月大幅反彈。預計全季都會聚焦柏傲莊，並帶動樓價回升3至5%。

反而中原陳永傑認為，雖然柏傲莊帶動市況，成交急增，但認為只能形成「價跌量升」的情況。主要由於疫情風險未完，目前的情況就如五六月，第二波疫情剛完結時，市場成交大幅反彈，集團業績更創歷史新高。然而若第四波疫情在季內爆發，就算第四季柏傲莊盡推第一、二期2,000多伙單位，都只能帶動成交。陳永傑預計10月一手成交，受到柏傲莊及將再開售的青山公路新盤帶動，月內一手成交會有1,500多伙。

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