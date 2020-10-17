國金89樓｜英國李家城的Final Fantasy（程總裁）

香港係一個壞咗嘅地方，中環人移民海外成趨勢，首選地方係英國。近排同Banker朋友撞口撞面，都係討論下邊個城市正，邊一區好住，有位零經驗女同事就搭訕：「想等倫敦Convoys Wharf李家城，好似幾正。」但佢不知道嘅係層樓好可能係豪宅級數，唔係幫香港人逃難嘅鄧寇克民間船隊。

Convoys Wharf位於泰晤士河畔、金絲雀碼頭對面，佢嘅Spec大家都清楚，就係荒地一片，十年八年都未必起到層樓。《蘋果》都同大家直擊過當地，詳情可以睇番本周三報道。

其實除咗Convoys Wharf，李氏旗下長實（1113）本身喺英國sell緊現樓項目Chelsea Waterfront（唔係屯門Chelsea Heights），同樣座落泰晤士河畔，中間Canal分隔Tower East及Tower West，唔少單位Balcony畀住戶睇270度河景。

不過本總裁唔係想sell樓，而係想話畀大家聽李家城未來可以接濟港人、重建香港只係一個Final Fantasy。

本總裁拎住Chelsea Waterfront價單一望，以Tower West為例，一層996呎低層兩房單位，連75呎嘅Balcony，原來只係228.9萬，英鎊啊，計埋都差唔多2,300萬港元，成2萬蚊一呎。

高層又係咩價位呢？2,237呎四房單位連161呎天台，盛惠621萬，又係英鎊啊，Lump Sum差不多6,200萬港元，呎價3萬港元。成個河畔項目根本就是豪宅，所以設施亦非常豪華，例如有主題河濱餐廳、健身中心、24小時禮賓服務，基本上同酒店冇分別。

Chelsea Waterfront喺倫敦西面，李家城Convoys Wharf喺東面，兩個都係河畔物業，試問後者又點會平？就算誠哥肯平，出名鍊數勁嘅澤鉅都唔會益你，簡單而言就係唔好發夢。

由於Chelsea Waterfront真係豪宅級，經濟不景好難Sell，海外樓代理都唔Handle，香港人一早睇緊其他抵食夾大件地方，例如Manchester、Birmingham，新盤可能百幾萬港元有交易，聯排別墅都係幾百萬港元，隨時一間Chelsea Waterfront買到十層。

誠哥荷包都有盡頭，唔能夠送豪宅畀咁多位香港人，所以大家都係繼續返工啦。

程總裁

www.facebook.com/IFC89

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