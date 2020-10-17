START噏人話｜新世界的New Normal （黎兆沖）

身邊不乏富二、三代朋友，有創業，有打理家族生意，亦有當個風流快活的公子哥兒。而就算是創業的，都是透過融資拿「街外錢」，即使失敗亦動搖不到「根基」，皆因大家從眾多前人的故事中深明到一個道理，「寧做二世祖，莫做敗家仔」。

這一個道理在投資市場上就有一個正式一些的說法，稱之為「管理層折讓」（management discount），意即反映市場對公司的管理層不信任，對公司股價造成折讓。新世界（017）往往就成了教材，這與「二代」管理層的「往績」有關（有興趣的讀者只要Google一下知道），令以往每股資產淨值（NAV）有大折讓。

新世界在第三代接班人鄭志剛接手後，市場一直關注他會是「二世祖」還是「敗家仔」，或能否打破一直以來的「管理層折讓」，甚至是華人傳統「富不過三代」的說法。鄭志剛由投行回到家族生意，首個為人所知的項目2009年尖沙咀的就是K11 「購物藝術館」。

十年過後，今年五月鄭志剛由總經理改任CEO後，似乎再進一步交出答案。在疫情加上移民潮夾擊下，其主理的大圍站上蓋新盤柏傲莊今日開賣，勁收2.27萬票，一戶難求，市場誇言「難中過六合彩」。又以47億元投得北角皇都戲院，邀來國際保育團隊處理這一個戰後「英殖時期」的古蹟，開創著重保育的重建項目。

另外，同月再傳出新世界分階段捐出的300萬呎農地，當中將捐出新田牛潭尾，以及上水粉錦公路地皮，預計捐予非牟利機構，以組合屋方式建過渡性房屋。發財以至立品的動作全都在10月發生。

全球經濟以及傳統產業在武肺疫情下進入數碼新常態（New Normal），新世界在第三代帶領下似乎亦已跑出自己的New Normal，柏傲莊、皇都等項目的成功，亦有望一洗一直以來的「管理層折讓」，NAV價值可進一步釋放。

黎兆沖

做過傳媒、撈過金融，如今投身startup 講人話

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