型男字典｜先懂生活後知品味　遊利園文藝空間（汝勤）

「生活品味」四個大字，人們經常掛在嘴邊。大概先要懂得享受生活，方可講究品味。今年疫情讓我們重新「體驗」這個城市，為求一隅放鬆空間，公園、咖啡室、海濱長廊統統前所未見地擠人，銅鑼灣亦漸漸變得不一樣。過往逛利園山、白沙道一帶，不是名錶時尚就是眼鏡雪卡一類奢侈零售，現在漸多畫廊及文藝聚腳點。

更準確來說，其實並非現在新鮮事，這片地方有着鮮為人知的文化淵源。早於1920年代富商利希慎便將利園山的二班行借出，改建成「北山詩社」。過百香港文人雅集於此。1930年代，一條新闢的路更以明朝學者詩人陳白沙命名，成為今天消費者所熟識的「白沙道」。

最近白沙道一幢1950年代舊公寓，正展出以新冠病毒疫情為題的《disCONNECT HK》。平日走過這街道，可能未必察覺，但這正是兩個月前倫敦盛大舉行的《disCONNECT LDN》之延伸。雲集七個國家、十位藝術家的作品現在奉上香港觀眾眼前，還加入了四位本土藝術家之作，相當精彩。

最吸引是兩地展場佈置的聯系、作品跟空間的互動皆充滿心思，例如在倫敦展場那幢1850年代維多利亞時期紅磚屋的大門、窗簾及防風窗等，都被運送到藝術家手上發揮創作，再輾轉來到銅鑼灣白沙道這裡展出。

據知是次展覽由利園協會、希慎興業、HKwalls及Schoeni Projects攜手舉辦。舊公寓的室內空間結構，全被精妙地配合利用，呼應着大主題 — 對連繫、歸屬感、隔離以至科技議題的探索，來到香港更再度發揮創意，相同與相異之間，很值得細味。

想一窺倫敦那場展覽的真貌，VR技術是不可或缺的一部份。相信策展人Nicole Schoeni花耗了不少心力在此製作，觀眾只需到希慎廣場9樓Urban Sky戴上裝置，便能仿如親歷其境遊走紅磚屋內外各處，感受展覽原身的啟發性與震撼力。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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